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РИА Новости

Танкеры Ирана поставляют нефть в Китай и другие страны в обход санкций

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Китай и ряд других стран, несмотря на возможные санкции США, получают нефть с большего числа иранских танкеров, чем было ранее известно, пишет газета New York Times со ссылкой на сервисы отслеживания судов и спутниковые изображения.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть до этой даты Штаты не вводили против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
21 июля, 23:11
Зариф назвал введение США санкций против Ирана "экономическим терроризмом"
Газета отследила движение более 70 иранских танкеров со 2 мая, когда санкции США полностью вступили в силу и госдепартамент заявил, что любые покупки иранской нефти, начиная с этой даты, будут наказываться санкциями. Оказалось, что 12 из этих танкеров перевозили и доставляли нефть в страны Азии и Средиземноморья: шесть из них выгружали груз в портах Китая, остальные перевозили нефть через Суэцкий канал, возможно, в Сирию или Турцию. При этом ранее было известно лишь о нескольких из этих танкеров. Отмечается, что все страны, куда доставлялась нефть, брали на себя риск попасть под санкции США.
По данным газеты, продолжающиеся поставки иранской нефти доказывают, что администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с трудностями, пытаясь сократить ее экспорт до нуля. "Не стоит угрожать, если не можешь осуществить эти угрозы", - цитирует издание бывшего чиновника из Белого дома и госдепартамента Ричарда Нефью.
Вместе с тем, газета отмечает, что покупка и перевозка иранской нефти или сопутствующих продуктов не являются незаконными с точки зрения других стран, так как санкции принятые администрацией Трампа являются односторонними.
Госсекретарь США Майк Помпео 22 июля сообщил, что Вашингтон ввел санкции против компании из КНР за покупку иранской нефти. Согласно данным минфина США, который отвечает за реализацию санкций, ограничительные меры введены в отношении компании Zhuhai Zhenrong Company и ее гендиректора. При этом официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на эти сообщения заявила, что сотрудничество Китая с Ираном, в том числе в энергетической сфере, является абсолютно законным.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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