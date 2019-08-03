Танкеры Ирана поставляют нефть в Китай и другие страны в обход санкций

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Китай и ряд других стран, несмотря на возможные санкции США, получают нефть с большего числа иранских танкеров, чем было ранее известно, пишет газета Китай и ряд других стран, несмотря на возможные санкции США, получают нефть с большего числа иранских танкеров, чем было ранее известно, пишет газета New York Times со ссылкой на сервисы отслеживания судов и спутниковые изображения.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть до этой даты Штаты не вводили против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения.

Газета отследила движение более 70 иранских танкеров со 2 мая, когда санкции США полностью вступили в силу и госдепартамент заявил, что любые покупки иранской нефти, начиная с этой даты, будут наказываться санкциями. Оказалось, что 12 из этих танкеров перевозили и доставляли нефть в страны Азии и Средиземноморья: шесть из них выгружали груз в портах Китая, остальные перевозили нефть через Суэцкий канал, возможно, в Сирию или Турцию. При этом ранее было известно лишь о нескольких из этих танкеров. Отмечается, что все страны, куда доставлялась нефть, брали на себя риск попасть под санкции США.

По данным газеты, продолжающиеся поставки иранской нефти доказывают, что администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с трудностями, пытаясь сократить ее экспорт до нуля. "Не стоит угрожать, если не можешь осуществить эти угрозы", - цитирует издание бывшего чиновника из Белого дома и госдепартамента Ричарда Нефью.

Вместе с тем, газета отмечает, что покупка и перевозка иранской нефти или сопутствующих продуктов не являются незаконными с точки зрения других стран, так как санкции принятые администрацией Трампа являются односторонними.