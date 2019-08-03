В Ливии силы национального согласия уничтожили беспилотник армии Хафтара

Мужчина с автоматом сидит у дороги в городе Рас Лануф

БЕЙРУТ, 3 авг - РИА Новости. Силы Правительства национального согласия (ПНС) заявили в субботу об уничтожении беспилотника Национальной ливийской армии Халифы Хафтара в районе Мисраты, сообщается на странице командования операции "Вулкан гнева", которую проводит ПНС.

"Наши силы на южном фронте, принадлежащие силам центрального военного региона, сегодня утром успешно сбили боевой беспилотник с ракетами "Wing Loong" из числа тех, что были поставлены ОАЭ Хафтару. Он пытался атаковать цели в районе города Мисрата", - говорится в сообщении.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.