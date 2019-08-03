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РИА Новости

В Ливии силы национального согласия уничтожили беспилотник армии Хафтара

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМужчина с автоматом сидит у дороги в городе Рас Лануф
Мужчина с автоматом сидит у дороги в городе Рас Лануф
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 3 авг - РИА Новости. Силы Правительства национального согласия (ПНС) заявили в субботу об уничтожении беспилотника Национальной ливийской армии Халифы Хафтара в районе Мисраты, сообщается на странице командования операции "Вулкан гнева", которую проводит ПНС.
"Наши силы на южном фронте, принадлежащие силам центрального военного региона, сегодня утром успешно сбили боевой беспилотник с ракетами "Wing Loong" из числа тех, что были поставлены ОАЭ Хафтару. Он пытался атаковать цели в районе города Мисрата", - говорится в сообщении.
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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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