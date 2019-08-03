Член СПЧ прокомментировал возбуждение дела против ФБК

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Признаки отмывания денег в деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) были найдены еще полтора года назад, сообщил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.

"Дело в том, что в свое время Павел Зайцев - бывший адвокат и следователь - он находил документы где-то полтора года назад, когда там была история по поводу офиса, изымали документы, незаконно занимали офис... И он нашел документы, которые он показывал, но он их докладывал официально о том, что есть признаки отмывания денег", - отметил правозащитник.

Ранее СК РФ по материалам полиции об отмывании порядка 1 миллиарда рублей возбудил дело против ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года "лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем".

Кабанов считает, что на это дело долго закрывали глаза.

"Я не считаю, что это сфабрикованное дело, потому что на самом деле понятно, как эти деньги проходили. Поэтому я не думаю, что тут какая-то просто натяжка, но реально понимаю, что на это очень долго закрывали глаза... Власть вела себя либерально очень долго", - сказал РИА Новости Кабанов.