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РИА Новости

Хабиров начал сбор средств на строительство хосписа для жителей Башкирии

Вчера, 16:39
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© Фото : пресс-служба главы Республики БашкортостанВременно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров
© Фото : пресс-служба главы Республики Башкортостан
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 3 авг – РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров в субботу открыл счет для сбора средств на строительство хосписа для тяжелобольных детей и взрослых, уже в первые часы десятки жителей региона выразили желание перечислить деньги от 500 до миллиона рублей.
Об открытии счета для сбора денег на строительство хосписа для тяжелобольных жителей Башкирии Хабиров объявил на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, "643 ребенка в Башкирии каждый день борются с тяжелейшими заболеваниями, по сути, каждый день их жизни вырван у смерти, а тяжелобольных взрослых еще больше".
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"Что могло бы им хоть немного помочь - это хоспис. Где они могли бы получить и необходимую помощь, и побыть с родными и близкими в комфортных условиях. Мы можем построить хоспис и за бюджет, но я как-то подумал, что мы можем его построить на пожертвования. И этот мой пост - проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха. Давайте все вместе, каждый сколько сможет сделаем свой вклад", - пишет Хабиров в соцсети.
Руководитель региона отмечает, что хоспис должен открыться до конца 2020.
"Часть денег я уже нашёл, и мы приступаем с понедельника к проектированию. Очень прошу всех, кто в состоянии помочь - направлять средства на счет фонда "Иман", реквизиты найти несложно. Если хотите, чтобы вам помогли с оформлением взноса - можно прямо здесь писать: я, Иван Иванов, готов помочь в таком-то объеме. Каждого жертвователя, конечно же, поблагодарю лично", - говорится в сообщении Хабирова.
Пользователи социальной сети – среди которых крупные бизнесмены и простые люди, под постом Хабирова пишут свои данные и сумму, которую хотят перечислить на счет. Суммы варьируются от 500 рублей до миллиона.
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Радий ХабировРеспублика БашкортостанОбщество
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