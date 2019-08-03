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РИА Новости
Медиавойны

Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил

Вчера, 16:05
26969
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие купаются в Черном море в Судаке
Отдыхающие купаются в Черном море в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения. Материал опубликован на сайте интернет-издания "Обозреватель".
В статье говорится, что жители полуострова не могут найти общий язык с туристами из других российских регионов. Гости якобы жалуются на грязные пляжи, высокие цены и плохие дороги, а крымчанам, по словам авторов публикации, не нравятся "бюджетные" туристы, привозящие с собой еду. Статья сопровождается фотографиями мусорных баков, ДТП и драк без указания авторства и даты съемки.
Севастополь
2 августа, 16:52
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В комментариях многие читатели усомнились в достоверности этой информации и заявили, что не сталкивались с подобными проблемами.
"Отношение местных к туристам отличное, обязательно поеду еще. Крым великолепен, тем более его приводят в порядок после Украины", — написал Maxim Loginov.
"Дезинформация, спрашивайте лучше у крымчан, как им живется, а не верьте всему тому, что пишут", — считает Alina Nepomyashchaya.
Кроме того, десятки читателей указали на нестыковки и искажения фактов в комментариях под статьей. Однако все подобные записи удалили с сайта.
© Сергеевич АлександрКомментарий к статье с портала Obozrevatel
Комментарий к статье с портала Obozrevatel
© Сергеевич Александр
Комментарий к статье с портала Obozrevatel
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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118318771219
Обсудить 11
МедиавойныКрым
Популярные комментарии
Украинские кто? СМИ?) Откуда там СМИ?
3 августа, 18:00
swkss
18161002
Я сам из Анапы (ну почти, живу в 2х км), но работаю в Анапе, могу сказать, что 10 лет назад это была деревня становящаяся курортом. Прошло 10 лет, прежде чем город привели в порядок. Стал сервис более или менее. Но в Анапе нет 2х самых главных вещей по сравнению с Крымом: чистого моря и огромного количества исторических достопримечательностей. Думаю, что лет через 5-7 Крым затмит даже Сочи. Печально для нас, анапчан, потому как мы уже чувствуем отток туристов, но есть реалии от которых никуда не денешься. Ну а украинским СМИ скоро о Крыме в негативном вопросе будет писать не о чем.
3 августа, 17:38
sstroibat-mag
1913003
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