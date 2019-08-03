Двух человек заподозрили в поджогах леса на юге Франции

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что два человека подозреваются в причастности к пожарам в департаменте Гар на юге Франции, передает радиостанция Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что два человека подозреваются в причастности к пожарам в департаменте Гар на юге Франции, передает радиостанция France Bleu

"Факторы расследования свидетельствуют, что они могут быть ответственными", - заявил Кастанер в ходе пресс-конференции.

Радиостанция отмечает, что оба подозреваемых были задержаны, однако вскоре отпущены.

Кастанер также отметил, что в 90% всех пожаров, которые произошли в Гар, виноваты люди. По его словам, иногда причиной становится их преступный замысел.

Ранее сообщалось, что пожарные всю ночь боролись с несколькими очагами природных пожаров в департаменте Гар на юге Франции, сумев их локализовать, однако огонь все еще может возобновиться из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным телеканала BFMTV, пожар в коммуне Женерак, который за вторник и среду уничтожил около 500 гектаров леса и кустарников, возник в результате умышленного поджога. Огонь там возобновился в пятницу днем, и тогда, по информации портала France Info, тушивший пожар самолет-амфибия потерпел крушение, его пилот погиб.