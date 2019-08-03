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РИА Новости

В Китае почти 90 человек отравились на банкетах в гостинице

Вчера, 15:04
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Пекине, КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Массовое отравление произошло на банкетах в одной из гостиниц китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в результате 86 шесть человек были госпитализированы, сообщает в субботу газета "Бэйцзинбао".
Инцидент произошел еще 31 июля в уезде Чжаочжоу городского округа Дацин, однако огласку он получил только сейчас. Как сообщили родственники пострадавших, в тот день в гостинице, название которой не упоминается, проводились три банкета: одна свадьба и два выпускных. Во время мероприятий подозрений о том, что еда или напитки были некачественными, ни у кого не возникло. Однако на следующий день почти 90 человек почувствовали недомогание, появились симптомы тошноты и рвоты.
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В результате в больницы с отравлением попали 86 человек, в настоящее время почти все выписаны, в медучреждениях остаются 10 человек, состояние которых требует наблюдения специалистов.
Расследование продолжается.
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