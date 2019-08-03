В Китае почти 90 человек отравились на банкетах в гостинице

Инцидент произошел еще 31 июля в уезде Чжаочжоу городского округа Дацин, однако огласку он получил только сейчас. Как сообщили родственники пострадавших, в тот день в гостинице, название которой не упоминается, проводились три банкета: одна свадьба и два выпускных. Во время мероприятий подозрений о том, что еда или напитки были некачественными, ни у кого не возникло. Однако на следующий день почти 90 человек почувствовали недомогание, появились симптомы тошноты и рвоты.