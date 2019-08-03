Хуситы нанесли ракетный удар по казарме саудовской армии в Наджране

БЕЙРУТ, 3 авг — РИА Новости. Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) нанесли ракетный удар по казарме армии Саудовской Аравии в Наджране, заявил спикер Министерства обороны хуситов в Сане Яхья Сарии.

По его словам, это была баллистическая ракета класса "Бадер". Как утверждает Сарии, она точно достигла цели, в результате чего убиты и ранены десятки человек, "что вызвало панику в рядах саудовских военных".

"Убитые и раненые доставлены в больницы Наджрана", — сказал спикер повстанцев.

На днях Сарии заявил, что хуситы выпустили баллистическую ракету средней дальности по военному параду, проходившему на базе аль-Джаля в Адене. Тогда, как сообщал телеканал "Аль-Арабия", погибли 40 человек, в том числе командующий силами поддержки бригадный генерал Мунир Яфии, десятки получили ранения.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. С марта 2015-го на стороне правительства выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.