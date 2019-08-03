В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о новом ядерном соглашении

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о возможном заключении нового ядерного соглашения с Россией и Китаем вызывает настороженность и скептицизм, также видится слабая перспектива подписания такого соглашения, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

В пятницу Трамп заявил, что обсуждал вопрос заключения нового ядерного соглашения с Россией и Китаем, и выразил уверенность, что Вашингтону удастся его достичь.

"Я к его заявлению отношусь с большей долей настороженности и достаточно большой долей скептицизма. Поскольку, во-первых, Китай официально заявил, что они на данное соглашение никакое не пойдут", - сказал РИА Новости Швыткин.

Парламентарий добавил, что США в настоящее время проводят безответственную политику и ставят под сомнение сдерживание гонки вооружений.