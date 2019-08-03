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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о новом ядерном соглашении

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о возможном заключении нового ядерного соглашения с Россией и Китаем вызывает настороженность и скептицизм, также видится слабая перспектива подписания такого соглашения, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
В пятницу Трамп заявил, что обсуждал вопрос заключения нового ядерного соглашения с Россией и Китаем, и выразил уверенность, что Вашингтону удастся его достичь.
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"Я к его заявлению отношусь с большей долей настороженности и достаточно большой долей скептицизма. Поскольку, во-первых, Китай официально заявил, что они на данное соглашение никакое не пойдут", - сказал РИА Новости Швыткин.
Парламентарий добавил, что США в настоящее время проводят безответственную политику и ставят под сомнение сдерживание гонки вооружений.
"После того, как вчера прекратил договор РСМД свое существование, я вижу слабую перспективу возможного подписания этого соглашения", - заключил депутат.
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Выход США из договора о РСМДЮрий ШвыткинДональд ТрампРоссияСШАВ мире
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