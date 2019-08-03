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РИА Новости

Новые санкции США не окажут значительного влияния на банки, считают в АРБ

Вчера, 12:17
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрезидент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новый пакет санкций США не приведет к ощутимому ущербу для российских банков, хотя в целом какое-то влияние может быть, считает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия, РФ это отрицает. Новые санкции вступят в силу 19 августа.
"Какое-то влияние, конечно же, будет, но ощутимого ущерба для банковского сектора не будет точно", - сказал Тосунян добавив, что нужно внимательнее оценить санкционные меры. Он пояснил свою позицию тем, что действия в политической сфере всегда находят какое-то отражение в экономике.
Санкции США против России в рамках "дела Скрипалей" включают ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
США вводят второй пакет санкций против РФ из-за "дела Скрипалей", поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипалей" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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Санкции в отношении РоссииСШАВ мире
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