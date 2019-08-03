Названа предварительная версия причины обрушения стен дома под Владимиром

БРЯНСК, 3 авг - РИА Новости. Следователи выясняют причину обрушения стен дома под Владимиром, по предварительным данным, хозяин квартиры самовольно подвёл газ к титану, работающему на дровах, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.
Следствие проводит доследственную проверку по факту обрушения стен в жилом доме в поселке Приозерный Вязниковского района.
По предварительным данным, около 6 утра 3 августа раздался взрыв в квартире двухэтажного многоквартирного дома. В результате произошло обрушение двух стен, граничащих с соседними квартирами.
"По данным следствия, хлопок произошел из-за утечки бытового газа. Собственник квартиры решил переоборудовать титан, работающий на дровах, на газовое топливо. От централизованного газоснабжения мужчина самовольно сделал разводку и подвел газ к титану. Данные работы проведены без привлечения специалистов газовой службы, не имея на то законных оснований", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате случившегося не имеется.
В настоящее время следователи и криминалисты областного следственного управления СК России в тесном взаимодействии с региональными управлениями МЧС и МВД России детально оценивают все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.