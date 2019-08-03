Названа предварительная версия причины обрушения стен дома под Владимиром

"По данным следствия, хлопок произошел из-за утечки бытового газа. Собственник квартиры решил переоборудовать титан, работающий на дровах, на газовое топливо. От централизованного газоснабжения мужчина самовольно сделал разводку и подвел газ к титану. Данные работы проведены без привлечения специалистов газовой службы, не имея на то законных оснований", - говорится в сообщении.