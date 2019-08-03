Путин назвал АрМи-2019 праздником доверия и дружбы людей

"Ежегодные соревнования военных профессионалов, настоящих асов и мастеров ратного дела из разных стран мира уже стали замечательной традицией, настоящим зрелищным, ярким праздником – и не только красоты и мощи современной техники, но и доверия и дружбы людей, в чьих руках она находится", - говорится в сообщении.