Путин назвал АрМи-2019 праздником доверия и дружбы людей

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Армейских игр-2019, отметив, что соревнования военных - это праздник доверия и дружбы людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ежегодные соревнования военных профессионалов, настоящих асов и мастеров ратного дела из разных стран мира уже стали замечательной традицией, настоящим зрелищным, ярким праздником – и не только красоты и мощи современной техники, но и доверия и дружбы людей, в чьих руках она находится", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что участники АрМи-2019 продемонстрируют свое умение слаженно решать поставленные задачи и находить нестандартные решения, а также смогут вдохновиться на выбор будущей профессии.
"Сам формат Армейских игр вносит свой немалый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление конструктивных, партнёрских связей в интересах обеспечения безопасности наших стран, Евразийского континента и всего мира, коллективного ответа на реальные, а не вымышленные угрозы стабильности на планете", - подчеркнул глава РФ.
Путин пожелал гостям и участникам пятых Армейских международных игр заслуженных побед и незабываемых впечатлений.
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