В Италии семь человек арестовали по делу о давке в клубе, где погибли люди

РИМ, 3 авг - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры арестовали семь человек по делу о панике и давке, жертвами которой стали шесть посетителей клуба в городе Коринальдо близ Анконы в декабре прошлого года.

В давке перед рэп–концертом погибли пятеро несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет и взрослая женщина, которая пришла на концерт со своей 11-летней дочерью. Согласно свидетельствам очевидцев, панику спровоцировало применение перцового баллончика одним из посетителей. Всего пострадали около 200 человек.

Как сообщили представители карабинеров, начатое расследование выявило группировку молодых людей 19-22 лет, которые занимались кражей ювелирных изделий на концертах и дискотеках в центральной и северной Италии. Перцовый спрей они могли применить, чтобы скрыться после кражи.

Всего фигурантами дела о гибели нескольких человек стали 18 человек, в том числе владельцы и управляющие заведения, охранники, мэр Коринальдо и местные чиновники, отвечавшие за безопасность клуба.