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РИА Новости

В Крыму полиция начала проверку после жестокого избиения собаки

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку после жестокого избиения собаки в Судакском регионе на юго-востоке Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Ранее телеканал "Крым 24" опубликовал кадры с камеры наружного видеонаблюдения, на котором неизвестный избивает собаку.
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На кадрах видно, как мужчина мучает животное, кидает его на асфальт, а после швыряет через забор.

"В полицию обратился гражданин, попросивший принять меры к неизвестному, который возле магазина в одном из сел Судакского региона избил собаку. Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке. Проверку по нему проводят участковый уполномоченные полиции", - сказали в полиции.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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