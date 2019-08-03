В Крыму полиция начала проверку после жестокого избиения собаки

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку после жестокого избиения собаки в Судакском регионе на юго-востоке Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Ранее телеканал "Крым 24" опубликовал кадры с камеры наружного видеонаблюдения, на котором неизвестный избивает собаку.
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На кадрах видно, как мужчина мучает животное, кидает его на асфальт, а после швыряет через забор.
"В полицию обратился гражданин, попросивший принять меры к неизвестному, который возле магазина в одном из сел Судакского региона избил собаку. Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке. Проверку по нему проводят участковый уполномоченные полиции", - сказали в полиции.
В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.