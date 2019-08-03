В Крыму полиция начала проверку после жестокого избиения собаки

"В полицию обратился гражданин, попросивший принять меры к неизвестному, который возле магазина в одном из сел Судакского региона избил собаку. Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке. Проверку по нему проводят участковый уполномоченные полиции", - сказали в полиции.