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РИА Новости
Культура

В России отметят столетие театра имени Вахтангова

Вчера, 11:28
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоТеатр имени Евгения Вахтангова
Театр имени Евгения Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Театр имени Евгения Вахтангова. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в 2020-2021 годах в городах России праздничные мероприятия, посвященные 100-летию государственного академического театра имени Вахтангова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Провести в 2020-2021 годах мероприятия, посвященные празднованию 100-летия государственного академического театра имени Вахтангова", - говорится в сообщении.
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Согласно указу, правительство в ближайшие шесть месяцев должно создать организационный комитет по подготовке к празднованию, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.
Кроме этого, субъектам РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.
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КультураТеатр имени Е. ВахтанговаВладимир ПутинРоссия
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