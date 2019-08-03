В России отметят столетие театра имени Вахтангова

Новый памятник Вахтангову могут установить в Москве к 100-летию его театра

Новый памятник Вахтангову могут установить в Москве к 100-летию его театра

Согласно указу, правительство в ближайшие шесть месяцев должно создать организационный комитет по подготовке к празднованию, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.