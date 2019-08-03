В России отметят столетие театра имени Вахтангова

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в 2020-2021 годах в городах России праздничные мероприятия, посвященные 100-летию государственного академического театра имени Вахтангова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Провести в 2020-2021 годах мероприятия, посвященные празднованию 100-летия государственного академического театра имени Вахтангова", - говорится в сообщении.
Согласно указу, правительство в ближайшие шесть месяцев должно создать организационный комитет по подготовке к празднованию, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.
Кроме этого, субъектам РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.