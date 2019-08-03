В Дохе пройдет восьмой раунд переговоров США и Талибана

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Восьмой раунд переговоров США и движения "Талибан" пройдет в Дохе 3 августа, сообщает агентство Восьмой раунд переговоров США и движения "Талибан" пройдет в Дохе 3 августа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на власти.

США ведут с талибами переговоры об урегулировании в Афганистане и выводе американских войск. Эти переговоры не раз вызывали недовольство правительства Афганистана, которое на эти переговоры не приглашали. Официальной позицией США остается то, что власти страны должны участвовать в процессе.

По данным агентства, очередной раунд переговоров является "самым важным" для прекращения войны в Афганистане. Согласно осведомленным источникам агентства, в завершение восьмого раунда переговоров стороны могут прийти к соглашению, которое способствует выводу иностранных войск из страны.

Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" в ходе седьмого раунда переговоров в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не была определена.