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РИА Новости

В Дохе пройдет восьмой раунд переговоров США и Талибана

09:24
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКатар
Катар
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Катар. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Восьмой раунд переговоров США и движения "Талибан" пройдет в Дохе 3 августа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на власти.
США ведут с талибами переговоры об урегулировании в Афганистане и выводе американских войск. Эти переговоры не раз вызывали недовольство правительства Афганистана, которое на эти переговоры не приглашали. Официальной позицией США остается то, что власти страны должны участвовать в процессе.
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По данным агентства, очередной раунд переговоров является "самым важным" для прекращения войны в Афганистане. Согласно осведомленным источникам агентства, в завершение восьмого раунда переговоров стороны могут прийти к соглашению, которое способствует выводу иностранных войск из страны.
Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" в ходе седьмого раунда переговоров в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не была определена.
Межафганская конференция в Дохе в Катаре прошла 7-8 июля. В двухдневной конференции приняли участие более 60 афганских представителей, включая членов радикального движения "Талибан". После долгих прений в ночь на 9 июля делегаты приняли итоговое заявление, в котором обязались свести до нуля потери среди гражданского населения Афганистана и обеспечить защиту образовательных и медицинских учреждений.
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АфганистанДохаТалибанВ мире
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