Военный совет и оппозиция Судана договорились по конституционной декларации

Военные и гражданская оппозиция в Судане 18 июля парафировали политическое соглашение, подразумевающее создание правящего Верховного совета, который будет высшим органом исполнительной власти на переходный период в три года. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. В ходе последовавших переговоров между суданской оппозицией и повстанческими вооруженными движениями, действующими в Дарфуре и некоторых других регионах страны, было достигнуто соглашение, что два места из зарезервированных для гражданских сил пяти займут представители повстанцев.