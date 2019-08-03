Военный совет и оппозиция Судана договорились по конституционной декларации

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Переходный военный совет Судана и оппозиция, представленная "Силами за свободу и перемены" договорились в пятницу по конституционной декларации, которая заменит стране основной закон на предстоящий переходный период, передает телеканал Al-Arabiya.
По данным телеканала, создан комитет для подготовки документа к подписанию, в который войдут представители военного совета и оппозиции. Стороны договорились, что окончательное подписание конституционной декларации пройдет в воскресенье.
Военные и гражданская оппозиция в Судане 18 июля парафировали политическое соглашение, подразумевающее создание правящего Верховного совета, который будет высшим органом исполнительной власти на переходный период в три года. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. В ходе последовавших переговоров между суданской оппозицией и повстанческими вооруженными движениями, действующими в Дарфуре и некоторых других регионах страны, было достигнуто соглашение, что два места из зарезервированных для гражданских сил пяти займут представители повстанцев.
Согласно политическому соглашению, также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать глав ведомств силового блока сохранят за собой военные. Документ не разграничивает полномочия правительства и совета. Окончательно это должно быть прописано в конституционной декларации.