В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала

"Отработав семь месяцев, мы понимаем, что в какой-то части мы должны пересмотреть тот функционал, который есть на сегодня в перинатальном центре. Мы посмотрели врачебный и сестринский персонал, здесь вопросов не возникает. У нас возник единственный вопрос, касающийся качества уборки, качества санитарного состояния. И мы на сегодняшний день понимаем, что то количество младших медсестер по уходу за больными у нас больше, чем санитарок, которые должны были обеспечить качественную уборку. Мы сегодня по большому счету, не изменяя принципиально количество младшего медицинского персонала, делаем его акцент на санитарскую работу", - рассказал Тучин.