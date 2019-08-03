В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. В Республиканском перинатальном центре в Петрозаводске не планируется массовое сокращение персонала, однако рассматривается вопрос о переводе части младших медсестер по уходу за больным на должность санитарки с сохранением зарплаты, сообщил РИА Новости главный врач центра Евгений Тучин.
Ранее ряд местных СМИ сообщил, что в перинатальном центре в Петрозаводске собираются сокращать персонал, младших медсестер переводят в санитарки, а доплаты снижают.
"Отработав семь месяцев, мы понимаем, что в какой-то части мы должны пересмотреть тот функционал, который есть на сегодня в перинатальном центре. Мы посмотрели врачебный и сестринский персонал, здесь вопросов не возникает. У нас возник единственный вопрос, касающийся качества уборки, качества санитарного состояния. И мы на сегодняшний день понимаем, что то количество младших медсестер по уходу за больными у нас больше, чем санитарок, которые должны были обеспечить качественную уборку. Мы сегодня по большому счету, не изменяя принципиально количество младшего медицинского персонала, делаем его акцент на санитарскую работу", - рассказал Тучин.
Он заверил, что реорганизация, которую планируется провести к 1 октября, может затронуть 46 младших медицинских сестер по уходу за больными из 91.
"Речь идет о том, что мы переоцениваем определенную работу и вносим коррективы в штатное расписание. Причем мы не говорим о том, что сокращаем персонал, они переводятся, по сути дела, в одной и той же категории... То есть они имеют те же самые уровни заработной платы, те же самые льготы. В любом случае, любых показателей по выплатам мы достигаем… Сегодня у нас все начисления в соответствии с действующим положением по оплате труда", - сказал главврач.
Тучин отметил, что сокращение может затронуть лишь порядка 15 человек, в том числе технический персонал. В настоящее время в центре работает 561 человек.
"Мы еще раз будем собираться с персоналом. Мы работаем всего семь месяцев, то есть мы еще в процессе определенных реорганизаций, которые, наверное, все равно будет претерпевать учреждение… Мы будем соблюдать все нормы трудового права", - сказал главврач центра.
Перинатальный центр в Петрозаводске открылся в декабре 2018 года. Он рассчитан на 130 коек. Стройка велась по решению государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров. Стоимость объекта составила 2,46 миллиарда рублей, из них 1,97 миллиарда рублей - субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.