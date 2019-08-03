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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича

00:31
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЕвгений Бунимович
Евгений Бунимович
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Евгений Бунимович. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-служба партии "Яблоко" сообщила, что шесть человек из команды зарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы от партии, уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича были задержаны в столице за нарушение правил пикетирования.
Подтверждением этой информации от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
"Сегодня в 18.10 у станции метро "Водный стадион" полицейские задержали трех агитаторов из команды зарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Евгения Бунимовича. Они раздавали листовки с призывом голосовать за его кандидатуру в 6-м избирательном округе (Головинский, Ховрино, Западное Дегунино)", - говорится в пресс-релизе.
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По данным пресс-службы, задержанных доставили в участок, агитационный куб изъяли сотрудники полиции, к ним в отделение выехал уполномоченный представитель кандидата.
Пресс-служба партии также отмечает, что в 18.20 полицейские приостановили работу агитаторов на улице Ангарской - их заставили убрать куб и прекратить раздачу печатной продукции, двух агитаторов доставили в отделение полиции, у одного из них полицейские забрали паспорт. Помимо этого, как утверждают в "Яблоке", полиция потребовала прекратить раздачу листовок на Коровинском шоссе - один сотрудник штаба Бунимовича задержан.
По данным пресс-службы партии "Яблоко", агитаторам вменяют нарушение правил пикетирования.
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В свою очередь, сам Бунимович рассказал РИА Новости, что двоих человек из его команды уже отпустили после того, как они написали объяснительные в ОВД "Западное Дегунино".
"Остальных держат уже более пяти часов. Видимо, какое-то административное дело, я не знаю, что там", - добавил он.
По его словам, были поданы все документы на проведение агитации. "Вдруг нам сказали, что не соответствует эта бумага, хотя, когда мы собирали подписи, эта же бумага в этой же ситуации соответствовала", - рассказал Бунимович.
Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования в РФ 8 сентября. 5 июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты МГД. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 кандидатов получили отказ.
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Выборы в МосгордумуЕвгений БунимовичЯблокоМоскваПроисшествия
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