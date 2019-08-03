В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-служба партии "Яблоко" сообщила, что шесть человек из команды зарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы от партии, уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича были задержаны в столице за нарушение правил пикетирования.

Подтверждением этой информации от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

"Сегодня в 18.10 у станции метро "Водный стадион" полицейские задержали трех агитаторов из команды зарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Евгения Бунимовича. Они раздавали листовки с призывом голосовать за его кандидатуру в 6-м избирательном округе (Головинский, Ховрино, Западное Дегунино)", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, задержанных доставили в участок, агитационный куб изъяли сотрудники полиции, к ним в отделение выехал уполномоченный представитель кандидата.

Пресс-служба партии также отмечает, что в 18.20 полицейские приостановили работу агитаторов на улице Ангарской - их заставили убрать куб и прекратить раздачу печатной продукции, двух агитаторов доставили в отделение полиции, у одного из них полицейские забрали паспорт. Помимо этого, как утверждают в "Яблоке", полиция потребовала прекратить раздачу листовок на Коровинском шоссе - один сотрудник штаба Бунимовича задержан.

По данным пресс-службы партии "Яблоко", агитаторам вменяют нарушение правил пикетирования.

В свою очередь, сам Бунимович рассказал РИА Новости, что двоих человек из его команды уже отпустили после того, как они написали объяснительные в ОВД "Западное Дегунино".

"Остальных держат уже более пяти часов. Видимо, какое-то административное дело, я не знаю, что там", - добавил он.

По его словам, были поданы все документы на проведение агитации. "Вдруг нам сказали, что не соответствует эта бумага, хотя, когда мы собирали подписи, эта же бумага в этой же ситуации соответствовала", - рассказал Бунимович.