Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T00:20Z
https://ria.ru/20190803/1557132779.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155694/91/1556949114_0:0:3046:1714_1036x0_80_0_0_df8540143b03159d4e51a3a7562fde6a.jpg
РИА Новости

Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов

00:20
792
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на арест подозреваемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности при условии, что они имеют постоянное место жительства на территории России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Закон уточняет, что к таким лицам относятся совершившие преступления против собственности, индивидуальные предприниматели в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности и управлением принадлежащим им имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо члены органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией, либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.
Эти нормы закона позволят избежать трудностей, возникающих в правоприменительной практике при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и решении вопроса, относится ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, к сфере предпринимательской деятельности, отмечает комитет Совфеда по конституционному законодательству.
Принятие закона должно способствовать повышению качества предварительного расследования, эффективности его организации, соблюдению разумных сроков досудебного производства по делу, а также позволит обеспечить соблюдение конституционных гарантий прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование.
Молоток судьи
Вчера, 16:28
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
940003
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал законы о "шпионских" устройствах
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
Мясоперерабатывающий завод
США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
Пьяный мужчина
Ученые раскрыли опасность похмелья
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
Девушка занимается на тренажере в фитнес-клубе
Путин подписал закон, регулирующий работу фитнес-центров
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации Алихан Цечоев
В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
Президент РФ Владимир Путин
Путин ввел наказание за нарушение производства медицинских наркотиков
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел ротацию состава президиума Госсовета
Штаб-квартира Государственного департамента США
Госдеп рассказал, как новые санкции могут снизить объемы торговли с Россией
Кристалина Георгиева
Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
Евгений Бунимович
В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Мутко раскритиковал работу властей Прибайкалья по ликвидации паводка
09:34Якутии и Свердловской области выделили средства на создание школьных мест
09:33ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
09:31В Крыму слова директора сафари-парка о пожарах в Сибири назвали гнусными
09:27Пожар в центре Москвы локализовали на площади пяти тысяч "квадратов"
09:24В Дохе пройдет восьмой раунд переговоров США и Талибана
09:21Площадь пожара в центре Москвы выросла до пяти тысяч "квадратов"
09:16Площадь пожара в центре Москвы может возрасти до десяти тысяч "квадратов"
09:15Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:09Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
09:08Движение по Дубининской улице в Москве перекрыли из-за тушения пожара
09:03Огонь от горящего здания в центре Москвы угрожает соседним постройкам и АЗС
08:56В МЧС рассказали о травме пострадавшего при пожаре в Москве сотрудника
08:54Для тушения пожара в здании в центре Москвы вылетели два вертолета
08:54Из горящего здания в центре Москвы вывели всех пожарных
08:47Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
08:40В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
08:31Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла двух тысяч "квадратов"
08:29В Забайкалье смог от пожаров сохранится до 5 августа, заявили метеорологи
08:27Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA
Лента новостейМолния