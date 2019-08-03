Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на арест подозреваемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности при условии, что они имеют постоянное место жительства на территории России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон уточняет, что к таким лицам относятся совершившие преступления против собственности, индивидуальные предприниматели в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности и управлением принадлежащим им имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо члены органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией, либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Эти нормы закона позволят избежать трудностей, возникающих в правоприменительной практике при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и решении вопроса, относится ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, к сфере предпринимательской деятельности, отмечает комитет Совфеда по конституционному законодательству.