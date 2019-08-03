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РИА Новости
Культура

В Дублине собираются снести дом с 3D-фреской и построить отель

06:27
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© Фото : аккаунт "Bordalo II" в сети Facebook"Красная белка" работа португальского артиста Артура Бордало на доме, расположенном на Тейт стрит в Дублине
Красная белка работа португальского артиста Артура Бордало на доме, расположенном на Тейт стрит в Дублине
© Фото : аккаунт "Bordalo II" в сети Facebook
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В центре Дублина снесут дом, на котором создана 3D-фреска "Красная белка", чтобы построить на его месте отель, сообщает lovindublin.com.
Новость о сносе арт-объекта на улице Тара объявили еще в июне. Однако только сейчас официально объявили точную дату – 6 августа.
"Наше любимое произведение искусства в Дублине - "Красная белка", - написали в одном из природных сообществ Ирландии.
Объемную фреску создал португальский художник-эколог Артур Бордало в 2017 году. Инсталляцию сделали из мусора и отходов, которые собирали по всему городу. Белку сооружали в течение пяти дней.
Бордало создал подобные произведения из мусора в 24 странах.
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