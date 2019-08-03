В Дублине собираются снести дом с 3D-фреской и построить отель

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В центре Дублина снесут дом, на котором создана 3D-фреска "Красная белка", чтобы построить на его месте отель, сообщает lovindublin.com.
Новость о сносе арт-объекта на улице Тара объявили еще в июне. Однако только сейчас официально объявили точную дату – 6 августа.
"Наше любимое произведение искусства в Дублине - "Красная белка", - написали в одном из природных сообществ Ирландии.
Объемную фреску создал португальский художник-эколог Артур Бордало в 2017 году. Инсталляцию сделали из мусора и отходов, которые собирали по всему городу. Белку сооружали в течение пяти дней.
Бордало создал подобные произведения из мусора в 24 странах.