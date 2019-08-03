В Дублине собираются снести дом с 3D-фреской и построить отель

Новость о сносе арт-объекта на улице Тара объявили еще в июне. Однако только сейчас официально объявили точную дату – 6 августа.

Объемную фреску создал португальский художник-эколог Артур Бордало в 2017 году. Инсталляцию сделали из мусора и отходов, которые собирали по всему городу. Белку сооружали в течение пяти дней.