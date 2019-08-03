4 августа: память равноапостольной Марии Магдалины

Мария из Магдалы, галилейского города близ Капернаума, на месте которого теперь арабская деревня Аль-Маджаль и еврейское поселение Мигдаль, — личность уникальная хотя бы потому, что, будучи женщиной, вошла в круг не просто почитателей, следовавших за Христом, но его учеников, будущих апостолов, и сыграла не последнюю роль в распространении по миру евангельской Благой Вести.

Евангелисты упоминают о ней без подробностей: после того как Иисус избавил ее от болезни (Лк. 8:2; Мк. 16:9), она последовала за ним (Мк. 15: 40-41, Лк. 8:3), присутствовала на Голгофе на его казни (Мф. 27:56), была свидетельницей его погребения (Мф. 27:61) и была среди женщин, решившихся, несмотря на опасность ареста, совершить обряд помазания умершего Учителя благовониями (миром), которым ангел первым возвестил о воскресении Христа (Мф. 28:1; Мк. 16:1-8). Она первой увидела воскресшего Учителя и сначала приняла его за садовника, а потом, узнав, бросилась к нему, но дотронуться до себя Христос ей не разрешил, зато послал возвестить апостолам о своем воскресении (Ин. 20:11-18).

По преданию, Мария Магдалина вместе с Иоанном Богословом заботилась о Деве Марии и участвовала в создании первой христианской общины. Потом проповедовала в Риме, о чем свидетельствует апостол Павел (Рим. 16:6). С этим периодом связан и легендарный рассказ о ее беседе с императором Тиберием, который отказывался верить в воскресение Христа, утверждая, что это так же невозможно, как невозможно чтобы куриное яйцо, которое он держал в руке, стало красным – и яйцо стало красным, положив начало традиции красить яйца на Пасху.

Согласно православной традиции, из Рима Мария Магдалина отправилась в Эфес, где помогала Иоанну Богослову создавать общину. Там же, по преданию, она и скончалась.

В IX веке при императоре Льве VI Философе мощи святой были перенесены из Эфеса в Константинополь. Полагают, что во время крестовых походов их вместе с другими реликвиями вывезли в Рим, где они хранились в храме святого Иоанна Латеранского, который впоследствии папа Гонорий III освятил во имя равноапостольной Марии Магдалины. Частицы ее мощей находияся во Франции, в нескольких монастырях на Афоне и в Иерусалиме.

Святую Марию Магдалину почитают и православные, и католики. Католики даже больше. Однако в западной церковной традиции ее образ сильно мифологизирован. По версии одного из недавних исследователей истории почитания Марии Магдалины на Западе, кардинала Виктора Саксера, возглавлявшего в 1990-е годы Папский комитет исторических наук, скудость достоверных исторических свидетельств о жизни святой в сочетании с явно экстраординарным масштабом ее личности привела к тому, что многие богословы соединили в ее образе всех упомянутых евангелистами женщин – безымянных и по имени Мария — превратив равноапостольную миронисицу в раскаявшуюся блудницу.

Исследователь полагает, что этот образ создал психологический мост между двумя противоположными символами – Евой, олицетворением обычных женщин, и Девой Марией, недостижимым идеалом – благодаря чему с XI века (предположительное начало культа Марии Магдалины во Франции) следующие пятьсот лет в католической церковной культуре доминировали три женских образа: женщина-искусительница, женщина — прощенная грешница и женщина — Царица Небесная.

В народном сознании жителей средневековой Европы образ кающейся Марии Магдалины приобрел такую популярность и красочность, что был литературно обработан и вошел в "Золотую легенду" Якова Ворагинского, в Средние века вторую по популярности книгу после Библии.