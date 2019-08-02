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РИА Новости

В результате авиаудара в Афганистане ликвидировали троих лидеров Талибана

Вчера, 21:15
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© РИА Новости / Андрей СоломоновВертолет "Ми-24" направляется на боевое задание в Афганистане
Вертолет Ми-24 направляется на боевое задание в Афганистане
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Вертолет "Ми-24" направляется на боевое задание в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Трое лидеров радикального движения "Талибан", среди которых "теневой губернатор" провинции Фарах, были ликвидированы в Афганистане в результате воздушного удара, говорится в общении министерства обороны страны в Twitter.
Согласно сообщению, авиаудар был нанесен в пятницу вечером в 20.10 (18.40 мск) в районе Хак Сафид провинции Фарах на западе Афганистана.
В результате удара были ликвидированы "Мулла Абдул Бари, "теневой губернатор" провинции Фарах", а также два командира "Талибана", отвечающие за координацию действий боевиков в западных провинциях.
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