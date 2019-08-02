В результате авиаудара в Афганистане ликвидировали троих лидеров Талибана

Согласно сообщению, авиаудар был нанесен в пятницу вечером в 20.10 (18.40 мск) в районе Хак Сафид провинции Фарах на западе Афганистана.

В результате удара были ликвидированы "Мулла Абдул Бари, "теневой губернатор" провинции Фарах", а также два командира "Талибана", отвечающие за координацию действий боевиков в западных провинциях.