Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 сняли из космоса

На одном из кадров показана вся территория аэропорта Аль-Джуфра, находящегося под контролем Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. На другой фотографии летательные аппараты сняты в увеличении. У обоих самолетов разрушена носовая часть, видны следы возгорания.

В конце июля стало известно, что в результате удара сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра были уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. По информации портала avia.pro, инцидент произошел 26 июля. Украинские СМИ сообщали, что пилот одного из самолетов погиб, пытаясь спасти бортовые документы. Зафрахтованные частной украинской компанией Ил-76 якобы перевозили оружие из ОАЭ.

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент, его поддерживает Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.