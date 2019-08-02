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РИА Новости

Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 сняли из космоса

Вчера, 19:49
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© European Space ImagingВоенно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии
Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии
© European Space Imaging
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Портал European Space Imaging опубликовал спутниковые снимки украинских самолетов Ил-76, подбитых в Ливии в конце июля.
На одном из кадров показана вся территория аэропорта Аль-Джуфра, находящегося под контролем Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. На другой фотографии летательные аппараты сняты в увеличении. У обоих самолетов разрушена носовая часть, видны следы возгорания.
© European Space ImagingАэродром Эль-Джуфра в Ливии, где были уничтожены военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании
Аэродром Эль-Джуфра в Ливии, где были уничтожены военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании
© European Space Imaging
Аэродром Эль-Джуфра в Ливии, где были уничтожены военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании
В конце июля стало известно, что в результате удара сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра были уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. По информации портала avia.pro, инцидент произошел 26 июля. Украинские СМИ сообщали, что пилот одного из самолетов погиб, пытаясь спасти бортовые документы. Зафрахтованные частной украинской компанией Ил-76 якобы перевозили оружие из ОАЭ.
В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент, его поддерживает Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.
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