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РИА Новости

На Украине сообщили о минировании около двухсот зданий в Черновцах

Вчера, 19:29
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© Flickr / Pavlo HryhorashЧерновцы
Черновцы
© Flickr / Pavlo Hryhorash
Черновцы. Архивное фото
КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о минировании почти 200 зданий в Черновцах, проводится эвакуация, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, сообщение о том, что заминировано около 200 зданий в городе, поступило на электронную почту Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 17.15 (совпадает с мск).
"Аноним сообщил, что в 19.00 (совпадет с мск) взорвутся бомбы во всех детских садах, университетах и кафе на территории города", - говорится в сообщении.
На места направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. "Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан из зданий и проверяют помещения и прилегающие территории на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
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С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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