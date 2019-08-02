На Украине сообщили о минировании около двухсот зданий в Черновцах

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о минировании почти 200 зданий в Черновцах, проводится эвакуация, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, сообщение о том, что заминировано около 200 зданий в городе, поступило на электронную почту Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 17.15 (совпадает с мск).

"Аноним сообщил, что в 19.00 (совпадет с мск) взорвутся бомбы во всех детских садах, университетах и кафе на территории города", - говорится в сообщении.

На места направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. "Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан из зданий и проверяют помещения и прилегающие территории на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.