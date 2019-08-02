Военные продолжат очищать Тулун от поврежденных из-за паводка зданий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Военные Центрального военного округа (ЦВО) продолжают разбирать аварийные и непригодные для жилья дома в зоне подтопления в городе Тулун Иркутской области, сообщает ЦВО в пятницу.
"Военнослужащие Центрального военного округа продолжают разбирать аварийные и непригодные для жилья дома, которые находились в зоне подтопления в Тулуне Иркутской области. Снос домов проводится по согласованию и предоставлению всех необходимых подтверждающих документов от местных жителей, что жилье аварийное и непригодно для проживания", - говорится в сообщении.
Сегодня военнослужащие снесли двухэтажное аварийное здание бывшего туберкулезного диспансера, уточняет ЦВО.
Ранее сообщалось, что группировка Минобороны России в Тулуне очистила около 90 гектаров земли. Также при помощи специальной техники разобрано более 70 зданий.
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, а также вакцинацию местных жителей.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.