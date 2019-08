Ученый объяснил нашествие клопов в Москве

Ученый рассказал, что тропический постельный клоп (Cimex hemipterus) найден впервые в России во многих районах Москвы в 2015-2016 годах, в Санкт-Петербурге, Смоленске и Саранске в 2016 году. Изначально обитал в тропическом климате, а затем расселился вместе с человеком по всему миру. Cimex hemipterus, вероятнее всего, вытесняет обычного постельного клопа C. lectularius. Внешне один от другого отличаются только при детальном изучении, биология обоих видов сходна. В среднем около 10% определяемых в лаборатории клопов относятся к виду C. hemipterus, 90% - C. lectularius.