Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед концертом

Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн выступает на фестивале "Рок над Волгой"

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Музыканты рок-группы Rammstein перед концертом на Газпром Арене прогулялись по Санкт-Петербургу, а некоторые даже успели проплыть по Неве.

Музыканты Rammstein начали с Эрмитажа, пообщались с фанатами и разошлись по городу осматривать достопримечательности Северной столицы.

Барабанщик Кристоф Шнайдер разместил в своем Instagram фотографии с поклонниками. Особенно хорош снимок вместе с девушками, переодетыми в гусар.

Ритм-гитарист Пауль Ландерс сфотографировался у храма Спаса на Крови и у крейсера "Аврора". Подобное фото он делал 15 лет назад, поэтому фанаты сразу же сделали коллаж.

Вокалист Тилль Линдеманн накануне покатался на кораблике по Неве, и какое-то время даже управлял судном.