Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед концертом

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Музыканты рок-группы Rammstein перед концертом на Газпром Арене прогулялись по Санкт-Петербургу, а некоторые даже успели проплыть по Неве.
Музыканты Rammstein начали с Эрмитажа, пообщались с фанатами и разошлись по городу осматривать достопримечательности Северной столицы.
Барабанщик Кристоф Шнайдер разместил в своем Instagram фотографии с поклонниками. Особенно хорош снимок вместе с девушками, переодетыми в гусар.
Ритм-гитарист Пауль Ландерс сфотографировался у храма Спаса на Крови и у крейсера "Аврора". Подобное фото он делал 15 лет назад, поэтому фанаты сразу же сделали коллаж.
Вокалист Тилль Линдеманн накануне покатался на кораблике по Неве, и какое-то время даже управлял судном.
Тилль Линдеманн в Санкт-Петербурге
Клавишник Кристиан Лоренц, бас-гитарист Оливер Ридель и гитарист Рихард Круспе, к сожалению, не сделали пока публикации в социальных сетях.
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