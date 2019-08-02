Новые антироссийские санкции вызваны "паранойей Помпео", заявил Зариф

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что новые ограничительные меры США в отношении РФ вызваны паранойей госсекретаря США Майка Помпео по поводу "великих держав".

"США ввели дополнительное "наказание" в отношении России в очередном приступе экономического терроризма. Похоже, паранойя Помпео по поводу "великих держав" стала настоящей фобией. Проснитесь: эра "великих держав" давно прошла", - написал Зариф в своем Twitter

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Москва не удивлена их введением. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, российская экономика уже адаптировалась к таким действиям США, так как администрация Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на РФ. При этом Москва сожалеет, что США с вводом этого пакета санкций приносят в жертву отношения с РФ.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан среди прочего на основании собственных оценок информации.

Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.