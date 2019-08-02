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РИА Новости

В Подмосковье осудили владельца кафе, расстрелявшего посетителей

Вчера, 18:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владелец кафе Али Алиев, который в марте этого года в Подмосковье в ходе конфликта ранил трех посетителей заведения из карабина, осужден на три года колонии, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Московской области.
В марте 2019 года в городском округе Домодедово у Алиева возник конфликт с тремя посетителями его кафе, в ходе ссоры он несколько раз выстрелил в них из охотничьего карабина "Сайга", здоровью одного человека был причинен тяжкий вред, еще двое мужчин получили легкие ранения.
Домодедовский городской суд вынес Алиеву обвинительный приговор за преступления по статьям Уголовного кодекса об умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью.
"Приговором суда Алиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
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