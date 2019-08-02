В мусульманской общине рассказали о помощи детям с ДЦП

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман РФ создаст реабилитационный центр для детей с ДЦП, кроме того за минувшие три года финансирование программ в данном направлении увеличилось на 170 процентов, рассказали РИА Новости в фонде.

"Если раньше говорили о том, что детям с ДЦП практически ничего не помогает и стоит только поддерживать их уровень, то на сегодняшний день существуют клиники и реабилитационные центры, в которых оказывают существенную помощь и восстанавливают навыки у 75-85 % детей. Фонд "Закят" на протяжении последних 5 лет взаимодействует именно с такими медицинскими учреждениями и старается оказать качественную помощь детям", - рассказал директор фонда Рифат Измайлов.