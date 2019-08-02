В выборах главы Липецкой области примут участие пять кандидатов

Всего о намерении участвовать в выборах главы администрации Липецкой области заявили девять человек: член КПРФ Сергей Токарев, выдвиженец ПАРНАС Олег Хомутинников, член "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова, представитель Аграрной партии Евгений Третьяков, беспартийный врио главы администрации региона Игорь Артамонов, делегированный "Единой Россией", а также представители ЛДПР Александр Шерин, Казачьей партии - Вадим Давыдов, "Патриотов России" - Андрей Григорьев, партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.

Прием документов для регистрации кандидатов прошел с 14 по 24 июля. Кандидаты сдавали в комиссию листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Каждому кандидату требовалось собрать не менее 163 и не более 171 подписи. Избирком получил документы на регистрацию от Ксенофонтовой, Григорьева, Артамонова, Третьякова, Давыдова, Плотникова, Шерина и Токарева и начал их проверку. Комиссия зарегистрировала кандидатами на пост главы администрации региона Ксенофонтову, Григорьева, Артамонова, Токарева и Плотникова. Хомутинникову, Шерину, Третьякову и Давыдову было отказано в регистрации.