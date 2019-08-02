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РИА Новости

В выборах главы Липецкой области примут участие пять кандидатов

Вчера, 17:33
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Липецкой области завершила регистрацию кандидатов на пост главы администрации региона, в выборах примут участие пять человек, сообщила в пятницу РИА Новости ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова.
Всего о намерении участвовать в выборах главы администрации Липецкой области заявили девять человек: член КПРФ Сергей Токарев, выдвиженец ПАРНАС Олег Хомутинников, член "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова, представитель Аграрной партии Евгений Третьяков, беспартийный врио главы администрации региона Игорь Артамонов, делегированный "Единой Россией", а также представители ЛДПР Александр Шерин, Казачьей партии - Вадим Давыдов, "Патриотов России" - Андрей Григорьев, партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
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Прием документов для регистрации кандидатов прошел с 14 по 24 июля. Кандидаты сдавали в комиссию листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Каждому кандидату требовалось собрать не менее 163 и не более 171 подписи. Избирком получил документы на регистрацию от Ксенофонтовой, Григорьева, Артамонова, Третьякова, Давыдова, Плотникова, Шерина и Токарева и начал их проверку. Комиссия зарегистрировала кандидатами на пост главы администрации региона Ксенофонтову, Григорьева, Артамонова, Токарева и Плотникова. Хомутинникову, Шерину, Третьякову и Давыдову было отказано в регистрации.
"У нас сегодня закончился период регистрации. В бюллетене для голосования будет пять кандидатов", - сообщила Которова.
Выборы главы администрации Липецкой области пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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