Трамп прокомментировал ограбление конгрессмена, которого он часто ругает

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter ограбление в доме конгрессмена Элайджи Каммингса, которого глава государства ругает в своем аккаунте уже около недели.

Ранее президент США неоднократно критиковал Каммингса, который отвечает в палате представителей за многочисленные расследования против президента и членов его семьи. Трамп заявлял, что Каммингс совершенно не заботится о своем округе в Балтиморе, который "заражен преступностью и крысами". Многие демократы заявили, что высказывания Трампа граничат с расизмом, поскольку сам Каммингс, как и большинство его избирателей, принадлежит к афроамериканскому меньшинству.

"Очень плохие новости! Дом Элайджи Каммингса в Балтиморе ограбили. Как плохо!" - саркастически написал Трамп.

Really bad news! The Baltimore house of Elijah Cummings was robbed. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

В Балтиморе, действительно, высока преступность, остро стоят проблемы бедности и наркотиков, а население снижается уже много десятилетий подряд.