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РИА Новости

Трамп прокомментировал ограбление конгрессмена, которого он часто ругает

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter ограбление в доме конгрессмена Элайджи Каммингса, которого глава государства ругает в своем аккаунте уже около недели.
Ранее президент США неоднократно критиковал Каммингса, который отвечает в палате представителей за многочисленные расследования против президента и членов его семьи. Трамп заявлял, что Каммингс совершенно не заботится о своем округе в Балтиморе, который "заражен преступностью и крысами". Многие демократы заявили, что высказывания Трампа граничат с расизмом, поскольку сам Каммингс, как и большинство его избирателей, принадлежит к афроамериканскому меньшинству.
Президент США Дональд Трамп
31 июля, 08:48
Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
"Очень плохие новости! Дом Элайджи Каммингса в Балтиморе ограбили. Как плохо!" - саркастически написал Трамп.
В Балтиморе, действительно, высока преступность, остро стоят проблемы бедности и наркотиков, а население снижается уже много десятилетий подряд.
Ранее газета Baltimore Sun сообщила, что в прошлую субботу в дом Каммингса влезли воры. Было ли что-то украдено, неизвестно.
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