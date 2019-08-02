Кабмин утвердил проекты модернизации ТЭС со вводом в 2022-2024 годах

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список проектов по программе модернизации ТЭС со вводом в 2022-2024 годах, следует из распоряжения кабмина.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.

Первые отборы проектов модернизации прошли весной 2019 года сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. В этом году также должен пройти отбор проектов на 2025 год.