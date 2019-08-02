Кабмин утвердил проекты модернизации ТЭС со вводом в 2022-2024 годах

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список проектов по программе модернизации ТЭС со вводом в 2022-2024 годах, следует из распоряжения кабмина.
В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.
Первые отборы проектов модернизации прошли весной 2019 года сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. В этом году также должен пройти отбор проектов на 2025 год.
В итоговый список попали проекты "Интер РАО", компаний "Газпром энергохолдинга" ("Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2), "Юнипро", СГК, "Иркутскэнерго", входящей входит в Эн+, "Т Плюс", "Энел Россия", "Квадры", а также "Татнефти" и "Лукойла".