Освобожденные в Ливии российские моряки находятся на пути в Крым

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Костенко Ярослава. Задержанные три года назад в Ливии моряки, по данным источников, находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

"Мне подтверждают несколько источников, что их (российских моряков - ред.) отпустили... Судя по всему, прямо перед нашими моряками выпустили одного украинца, именно с этого корабля. Наши, как я понимаю, находятся на полпути в Крым, потому что один из Севастополя, другой из Керчи родом", - сообщил он.

Ранее Малькевич заявил, что официальный Триполи отпустил двух российских моряков с танкера "Теметерон", но официального подтверждения этой информации пока нет. Моряков в сентябре 2018 года приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы по обвинению в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.