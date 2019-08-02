Освобожденные в Ливии российские моряки находятся на пути в Крым

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Костенко Ярослава. Задержанные три года назад в Ливии моряки, по данным источников, находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
"Мне подтверждают несколько источников, что их (российских моряков - ред.) отпустили... Судя по всему, прямо перед нашими моряками выпустили одного украинца, именно с этого корабля. Наши, как я понимаю, находятся на полпути в Крым, потому что один из Севастополя, другой из Керчи родом", - сообщил он.
Ранее Малькевич заявил, что официальный Триполи отпустил двух российских моряков с танкера "Теметерон", но официального подтверждения этой информации пока нет. Моряков в сентябре 2018 года приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы по обвинению в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.
Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое - из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение настаивало на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.