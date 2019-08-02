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РИА Новости
Краснодарский край

В администрации Кубани рассказали о росте производства вина и шампанского

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая винограда сорта "Саперави" на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
Сбор урожая винограда сорта Саперави на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Производство вина и шампанского в Краснодарском крае с начала текущего года выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.
В пятницу в Темрюкском районе губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросам развития виноделия. По словам главы края, в течение последних трех лет регион ежегодно собирает около 200 тысяч тонн винограда с самой высокой урожайностью в стране – 100 центнеров с гектара. Постоянно увеличиваются площади молодых виноградников, что позволяет наращивать производство вина.
"С начала года предприятия края выпустили порядка 8,5 миллиона декалитров вина и шампанского – это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. По словам губернатора, эти показатели в Краснодарском крае будут только расти, в том числе благодаря закону о развитии виноградарства и виноделия, который планируют принять в сентябре: отрасль получит "беспрецедентные" налоговые преференции – с 1 января 2020 года для отечественных производителей винограда и вина акцизный налог будет снижен до 1 рубля за литр.
"Невозможно конкурировать, когда одни делают вино из привозного материала, а другие – из своего. Когда мы продвигали этот закон, то посчитали, что из бюджета выпадет 2,55 миллиарда налогов. Но, уверен, что они вернутся многократно благодаря созданию целой отрасли, многие виноградопригодные земли, которые сейчас поросли травой, снова обретут хозяина", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
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По данным краевых властей, в текущем году планируется заложить около 2,4 тысячи гектаров молодых виноградников. При этом край субсидирует 40% затрат на необходимые работы – это около 714 миллионов рублей, еще 100 миллионов рублей из регионального бюджета направлено на развитие питомниководства. Отмечается, что с 1 рубля, вложенного в отрасль, в виде налогов в краевой бюджет возвращается более 14 рублей. "В прошлом году в отрасль направлено в виде субсидий 420 миллионов рублей, а получили возврат в бюджет 6 миллиардов рублей", – пояснил замглавы региона Андрей Коробка.
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