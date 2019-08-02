За пост губернатора Вологодской области поборются пять кандидатов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Вологодской области зарегистрировала пять кандидатов на выборы губернатора, говорится в сообщении избиркома.

Избирательная комиссия Вологодской области в пятницу завершила регистрацию кандидатов на должность губернатора.

"Члены избирательной комиссии области, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата и рассмотрев представленные для регистрации документы, включая листы поддержки с необходимым количеством подписей депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований области, приняли решение зарегистрировать кандидатом на должность губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича и выдать ему удостоверение установленного образца", - говорится в сообщении.

Действующий губернатор Кувшинников был выдвинут от партии "Единая Россия".

Ранее кандидатами на выборах губернатора были зарегистрированы: Ольга Ширикова от ЛДПР, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от "Родины", Маргарита Савоськина от "Справедливой России".