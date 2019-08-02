Российских моряков, освобожденных в Ливии, готовятся отправить на родину

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В настоящее время готовится транспортировка в РФ российских моряков, которые были осуждены в Ливии в 2018 году и недавно освобождены, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Ранее Малькевич заявил, что официальный Триполи отпустил двух российских моряков с танкера "Теметерон", но официального подтверждения этой информации пока нет. Моряков в сентябре 2018 года приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы по обвинению в контрабанде нефтрепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.

"Стало известно, что сейчас готовится транспортировка моряков на родину. Этим вопросом уже занимается МИД", - написал Малькевич в Telegram.