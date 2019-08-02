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РИА Новости

Российских моряков, освобожденных в Ливии, готовятся отправить на родину

Вчера, 17:05
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В настоящее время готовится транспортировка в РФ российских моряков, которые были осуждены в Ливии в 2018 году и недавно освобождены, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Ранее Малькевич заявил, что официальный Триполи отпустил двух российских моряков с танкера "Теметерон", но официального подтверждения этой информации пока нет. Моряков в сентябре 2018 года приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы по обвинению в контрабанде нефтрепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.
"Стало известно, что сейчас готовится транспортировка моряков на родину. Этим вопросом уже занимается МИД", - написал Малькевич в Telegram.
Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое - из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение настаивало на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.
Задержание российского судна Службой безопасности Украины. 25 июля 2019
25 июля, 15:11
Случаи задержания судов с российским экипажем в 2016-2019 годах
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