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РИА Новости
Тюменская область

Тюменская область усилит работу по созданию НОЦ мирового уровня

Вчера, 17:04
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© Фото предоставлено ТюмГУТюмень
Тюмень
© Фото предоставлено ТюмГУ
ТЮМЕНЬ, 2 авг – РИА Новости. Власти Тюменской области активизируют работу по созданию в регионе Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, в пятницу они подписали трёхстороннее соглашение, предполагающее обновление системы подготовки кадров для цифровой экономики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора области.
Документ предполагает стратегическое партнерство между правительством Тюменской области, Тюменским государственным университетом (ТюмГУ) и Федеральным научным центром НИИ системных исследований РАН. Главная цель договоренностей – совместная работа по вертикальному обновлению системы подготовки кадров для цифровой экономики от уровня школьных педагогов информатики до создания совместного диссертационного совета по перспективным направлениям цифровизации, по развитию в ТюмГУ образовательного направления "Мехатроника и робототехника, а также по широкому кругу пилотных проектов интенсификации добычи нефти и газа.

"Тюменская область активно формирует собственную повестку в развитии высшего образования и науки. Тот опыт, который мы получили при реализации федеральных программ "5-100" и "Опорные университеты", позволяет претендовать на более амбициозные проекты", - отметил РИА Новости губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, важно, что в проекте по созданию НОЦ вместе с Тюменской областью участвуют Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
"Я благодарен губернаторам Дмитрию Артюхову и Наталье Комаровой за поддержку", - подчеркнул Моор.
Он добавил, что разработка программы деятельности НОЦ находится на завершающем этапе и в ближайшее время ее предстоит защитить на федеральном уровне.
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"Амбициозность задач, реализуемых в рамках НОЦ, требует соответствующих партнеров. Именно поэтому Тюменский госуниверситет продолжает активный диалог с лидерами трансформаций и экспертным сообществом, в том числе, по вопросам подготовки кадров цифровой экономики на всех уровнях образования. Мы также уверены, что партнерство с НИИСИ РАН позволит нам ускоренно развивать высокотехнологичные инновационные исследования и разработки в области нефтегазодобычи", – приводит пресс-служба слова ректора вуза Валерия Фалькова.
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