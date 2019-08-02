Тюменская область усилит работу по созданию НОЦ мирового уровня

ТЮМЕНЬ, 2 авг – РИА Новости. Власти Тюменской области активизируют работу по созданию в регионе Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, в пятницу они подписали трёхстороннее соглашение, предполагающее обновление системы подготовки кадров для цифровой экономики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора области.

Документ предполагает стратегическое партнерство между правительством Тюменской области, Тюменским государственным университетом (ТюмГУ) и Федеральным научным центром НИИ системных исследований РАН. Главная цель договоренностей – совместная работа по вертикальному обновлению системы подготовки кадров для цифровой экономики от уровня школьных педагогов информатики до создания совместного диссертационного совета по перспективным направлениям цифровизации, по развитию в ТюмГУ образовательного направления "Мехатроника и робототехника, а также по широкому кругу пилотных проектов интенсификации добычи нефти и газа.

"Тюменская область активно формирует собственную повестку в развитии высшего образования и науки. Тот опыт, который мы получили при реализации федеральных программ "5-100" и "Опорные университеты", позволяет претендовать на более амбициозные проекты", - отметил РИА Новости губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, важно, что в проекте по созданию НОЦ вместе с Тюменской областью участвуют Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

"Я благодарен губернаторам Дмитрию Артюхову и Наталье Комаровой за поддержку", - подчеркнул Моор.

Он добавил, что разработка программы деятельности НОЦ находится на завершающем этапе и в ближайшее время ее предстоит защитить на федеральном уровне.