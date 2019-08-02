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РИА Новости

ВСУ третий раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

Вчера, 17:02
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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики третий раз за сутки открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков, в результате одного из них погиб ополченец.
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По словам Осадчего, украинские силовики "третий раз за сегодняшний день попытались спровоцировать защитников республики на ответные действия". "В 15.36 (совпадает с мск) боевики 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины открыли огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенного пункта Фрунзе", - заявил он.
Представитель Народной милиции призвал международные организации обратить внимание на действия украинских силовиков и призвать их к ответственности.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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