ВСУ третий раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики третий раз за сутки открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее в ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков, в результате одного из них погиб ополченец.

По словам Осадчего, украинские силовики "третий раз за сегодняшний день попытались спровоцировать защитников республики на ответные действия". "В 15.36 (совпадает с мск) боевики 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины открыли огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенного пункта Фрунзе", - заявил он.

Представитель Народной милиции призвал международные организации обратить внимание на действия украинских силовиков и призвать их к ответственности.