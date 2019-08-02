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РИА Новости

Эксперт посоветовал использовать кнопочный телефон для защиты от хакеров

Вчера, 16:57
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лучше вообще не пользоваться гаджетами, чтобы защитить свои данные от киберпреступников, или хотя бы использовать кнопочный телефон вместо смартфона, закрытие камеры или диктофона на ноутбуке здесь не поможет, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Роскачество в пятницу опубликовало советы по поводу того, как не стать жертвой киберпреступников: шансы пользователя на приватность увеличат, в частности, антивирус, обновленное программное обеспечение, а также заклеенные камера и микрофон, хотя гаджеты все равно "шпионят за владельцами".
Мужчина сидит за компьютером
Вчера, 10:18
В Роскачестве порекомендовали заклеивать камеру ноутбука и смартфона
"Все подобные устройства имеют брешь в системе безопасности. Поэтому я бы счел эти рекомендации (заклеивать камеру и микрофон - ред.) несущественными. Если производитель оборудования хочет добраться до ваших данных, они все равно под угрозой – фотографии, переписка и так далее. И неважно, заклеили вы камеру или нет", - сказал Лифшиц. Он добавил, что гораздо лучшей рекомендацией считает использование кнопочных телефонов.
"Если у вас нет паранойи, то это не значит, что за вами никто не следит. В каждом устройстве, ноутбук это или планшет, производители для работы над дальнейшими улучшениями и обновлениями оставляют открытыми какие-то технические порты, собирают некую статистику и так далее. Это все является потенциальной уязвимостью", - сказал Лившиц.
Эксперт пояснил, что почти во всех устройствах предусмотрены так называемые недокументированные возможности (НДВ) - опции, о которых производитель не заявляет, но зачастую внедряет в интересах спецслужб - например, какие-то технические моменты в отношении программно-аппаратного комплекса. "Соответственно, это все может использоваться злоумышленниками и зачастую используется", - заключил он.
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