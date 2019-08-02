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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Казани в преддверии Курбан-байрама прошли благотворительные обеды

Вчера, 16:54
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) провел благотворительные обеды для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с особенностями развития.

"В преддверии праздника Курбан-байрам в Татарстане активно проводятся социальные акции ДУМ РТ. Так, традиционной инициативой является акция "Накорми нуждающегося". Чтобы стать ее участником достаточно купить через фонд "Закят" ДУМ РТ барашка и передать мясо нуждающимся", - рассказали в пресс-службе духовного управления еще об одной социальной инициативе.

Кроме того, в республике продолжается акция "Ты не один" ("Без синең белән") в поддержку тяжелобольных детей.
"А в дни празднования Курбан-байрама мы организуем раздачу мяса для малообеспеченных слоев населения. Всего в этом году фондом планируется раздать более пяти тонн жертвенного мяса для многодетных и неполных семей, одиноких людей, не имеющих опекунов, а также социальных учреждений. Среди них - первый детский хоспис, казанский хоспис имени А. Вавиловой, школа-Интернат №1 для детей с отклонениями в умственном развитии и другие", - пояснили в ДУМ РТ.
В этом году Курбан-байрам отмечается с 11 по 15 августа.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеТатарстанКазань
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