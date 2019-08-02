В Казани в преддверии Курбан-байрама прошли благотворительные обеды

"В преддверии праздника Курбан-байрам в Татарстане активно проводятся социальные акции ДУМ РТ. Так, традиционной инициативой является акция "Накорми нуждающегося". Чтобы стать ее участником достаточно купить через фонд "Закят" ДУМ РТ барашка и передать мясо нуждающимся", - рассказали в пресс-службе духовного управления еще об одной социальной инициативе.

Кроме того, в республике продолжается акция "Ты не один" ("Без синең белән") в поддержку тяжелобольных детей.

"А в дни празднования Курбан-байрама мы организуем раздачу мяса для малообеспеченных слоев населения. Всего в этом году фондом планируется раздать более пяти тонн жертвенного мяса для многодетных и неполных семей, одиноких людей, не имеющих опекунов, а также социальных учреждений. Среди них - первый детский хоспис, казанский хоспис имени А. Вавиловой, школа-Интернат №1 для детей с отклонениями в умственном развитии и другие", - пояснили в ДУМ РТ.