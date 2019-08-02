Время прибытия скорой помощи в Верхневолжье сократилось в 2 раза

ТВЕРЬ, 2 авг – РИА Новости. Среднее время прибытия скорой помощи к пациентам в Тверской области в 2019 году сократилось более чем в два раза и составило 14 минут, по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что таких результатов удалось достигнуть благодаря совершенствованию службы скорой медицинской помощи (СМП) в регионе – поэтапный план мероприятий в данном направлении разработан по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Эти и другие темы в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" чиновники обсудили в пятницу на конференции с участием специалистов регионального Минздрава, руководителей муниципальных образований региона и главных врачей учреждений здравоохранения.

"Повышение качества здравоохранения – один из главных вопросов, волнующих сегодня жителей Верхневолжья. Необходимо существенно улучшить в регионе эффективность работы наших учреждений, повысить уровень медицинского обслуживания граждан", – подчеркнул Руденя.

Как сообщает пресс-служба, по поручению губернатора разработан план мероприятий по совершенствованию службы СМП.

По результатам регулярного мониторинга, проводимого в области, время приезда к пациенту при нормативе в два часа сегодня фактически составляет от 20 до 60 минут. С 10 % до 1,1% снизилась доля повторно поступивших звонков на номер 112. По сравнению с прошлым годом в областном центре среднесуточное количество дежурных бригад скорой помощи выросло с 25 до 30. Рост числа медицинских бригад отмечен и в муниципалитетах.

В настоящее время в регионе создаётся единая диспетчерская служба скорой помощи, идёт её интеграция с Системой-112, формируются межрайонные медицинские округа.

Кроме того, запланировано создание семи межрайонных диспетчерских пунктов с дислокацией в Бежецке, Конаково, Нелидово, Торжке, Ржеве, Вышнем Волочке и Твери.

Звонок от пациента по номер 112 или 03 будет поступать в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ). Диспетчера принимают решение о срочности вызова, в случае экстренной ситуации звонок перенаправляется напрямую врачебно-сестринским бригадам СМП. В случае неотложной помощи звонок будет направлен в межрайонные центры и оттуда уже поступит бригадам.