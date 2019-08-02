Американец раскрыл секрет своей "вечно молодой" матери

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Житель Лос-Анджелеса рассказал о секретах красоты своей матери, которую часто принимают за его сестру или девушку. Об этом сообщает Житель Лос-Анджелеса рассказал о секретах красоты своей матери, которую часто принимают за его сестру или девушку. Об этом сообщает Daily Mail

Джонатан Нгуен часто выкладывает в социальных сетях совместные фотографии с ней. Подписчики парня не раз восхищались внешностью женщины и даже писали в комментариях, как Джонатану повезло с "возлюбленной". При этом, как признался молодой человек, его матери уже за сорок.

"Подумала, что это твоя девушка. И сказала себе, какая вы красивая пара", — написала yhuang75 в комментариях к записи Нгуена в инстаграме.

Подписчики неоднократно спрашивали, в чем секрет молодости женщины, и просили его рассказать, как она питается и ухаживает за кожей. По словам Нгуена, все дело в ежедневных тренировках и большом количестве фруктов в рационе.

"Секрет ее "нестарения" в диете и упражнениях", — заявил Джонатан.