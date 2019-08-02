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РИА Новости

Американец раскрыл секрет своей "вечно молодой" матери

Вчера, 16:37
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© аккаунт Джонатана Нгуена в Facebook Джонатан Нгуен со своей матерью
Джонатан Нгуен со своей матерью
© аккаунт Джонатана Нгуена в Facebook
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Житель Лос-Анджелеса рассказал о секретах красоты своей матери, которую часто принимают за его сестру или девушку. Об этом сообщает Daily Mail.
Джонатан Нгуен часто выкладывает в социальных сетях совместные фотографии с ней. Подписчики парня не раз восхищались внешностью женщины и даже писали в комментариях, как Джонатану повезло с "возлюбленной". При этом, как признался молодой человек, его матери уже за сорок.
"Подумала, что это твоя девушка. И сказала себе, какая вы красивая пара", — написала yhuang75 в комментариях к записи Нгуена в инстаграме.
Подписчики неоднократно спрашивали, в чем секрет молодости женщины, и просили его рассказать, как она питается и ухаживает за кожей. По словам Нгуена, все дело в ежедневных тренировках и большом количестве фруктов в рационе.
"Секрет ее "нестарения" в диете и упражнениях", — заявил Джонатан.
Женщина избегает продуктов высокой степени обработки и придерживается низкоуглеводной кетодиеты. Нгуен добавил, что у матери есть свои процедуры по уходу за кожей, но он не слишком разбирается в них.
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