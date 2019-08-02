Главу окружного суда Киева Вовка допросили в ГПУ

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк прибыл в генпрокуратуру, где был допрошен по делу о якобы давлении на министерства и ведомства, ему присвоен статус подозреваемого, сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры пришли в окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей подготовлены проекты по статусу подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств. Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что четверо судей были вызваны на допрос в ГПУ.
"Председатель Окружного административного суда города Киев прибыл в ГПУ. Ему было вручено письменное подозрение и проведен допрос", - приводит слова Лысенко агентство УНН в пятницу.
По его словам, заместитель генерального прокурора Сергей Кизь планирует обратиться в Высший совет правосудия, а также в суд с целью отстранения судей Вовка, Евгения Аблова, Ивана Шепитко и Игоря Погребниченко от должностей и избрания им меры пресечения в виде домашнего круглосуточного ареста.
Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. Например, именно Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.