В Подмосковье начался ремонт разворотных площадок у пожарных водоемов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Можайском городском округе приведут в порядок 12 пожарных водоемов, работы уже начались. Всего в ремонте и обустройстве разворотных площадок для пожарных автомобилей нуждаются 84 водоема из 152, сообщил телеканал В Можайском городском округе приведут в порядок 12 пожарных водоемов, работы уже начались. Всего в ремонте и обустройстве разворотных площадок для пожарных автомобилей нуждаются 84 водоема из 152, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

В настоящее время работы ведутся в деревне Бараново, дальше планируется привести в порядок пруд в деревне Ерышево. Кроме того, в ближайшее время будут обустроены разворотные площадки с твердым покрытием с углублением мест забора воды около пирса в деревнях Михайловское, Новый Путь, Язево и Татариново.

"В нашем округе достаточно много населенных пунктов, подверженных угрозе лесного пожара. Но не во всех из них есть пожарные водоемы, поэтому мы приняли решение в таких деревнях обустроить подземные противопожарные резервуары. Первые такие резервуары будут установлены в октябре в деревнях Мотягино и Первое Мая", – рассказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.