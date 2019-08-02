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В Подмосковье начался ремонт разворотных площадок у пожарных водоемов

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Михаил МироновУчастник тушения пожара с помощью мотопомпы закачивает воду из водоема
Участник тушения пожара с помощью мотопомпы закачивает воду из водоема
© РИА Новости / Михаил Миронов
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Можайском городском округе приведут в порядок 12 пожарных водоемов, работы уже начались. Всего в ремонте и обустройстве разворотных площадок для пожарных автомобилей нуждаются 84 водоема из 152, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
В настоящее время работы ведутся в деревне Бараново, дальше планируется привести в порядок пруд в деревне Ерышево. Кроме того, в ближайшее время будут обустроены разворотные площадки с твердым покрытием с углублением мест забора воды около пирса в деревнях Михайловское, Новый Путь, Язево и Татариново.
"В нашем округе достаточно много населенных пунктов, подверженных угрозе лесного пожара. Но не во всех из них есть пожарные водоемы, поэтому мы приняли решение в таких деревнях обустроить подземные противопожарные резервуары. Первые такие резервуары будут установлены в октябре в деревнях Мотягино и Первое Мая", – рассказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.
Также в августе определят подрядчиков, которые приведут в порядок водоемы в деревнях Перещапово, Рыльково, Ваулино, Мышкино, Артемки и Новые Сычики.

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