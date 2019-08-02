В Югре новорожденным будут дарить мультикарты на 20 тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Новорожденным в Ханты-Мансийском автономном округе с 2020 года будут дарить мультикарты на 20 тысяч рублей, эти средства родители смогут потратить по своему усмотрению, сообщает в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.

Ранее власти округа запустили интернет-голосование, в ходе которого предложили жителям Югры выбрать, каким будет подарок для новорожденного: комплект детских принадлежностей на 20 тысяч рублей или мультикарта таким же номиналом. Согласно информации департамента, более 80% опрошенных отдали предпочтение мультикарте. По итогам голосования в рамках заседания правительства округа в пятницу было принято окончательное решение.

"Подарки новорожденным югорчанам в виде мультикарты с суммой в 20 тысяч рублей на счете будут предоставляться в автономном округе с 1 января 2020 года. Этот подарок будет вручаться каждому новорожденному вплоть до 2028 года включительно", - сообщили в департаменте.

По словам главы региона Натальи Комаровой, инициатива стала частью плана мероприятий Десятилетия детства в автономном округе. "Каким будет подарок "Расту в Югре", определили югорчане в ходе опросов. В них приняли участие свыше 20 тысяч человек", - подчеркнула она.

Активировать карту будущие родители смогут в любое время, помимо денежных средств они получат доступ ко всем электронным ресурсам, сервисам и услугам в регионе, связанным с рождением и воспитанием детей.

Общественники, комментируя выбор югорчан, подчеркнули, что такой вариант подарка более актуален для родителей, он позволит им самостоятельно приобрести все необходимое для детей, либо вовсе отложить средства.