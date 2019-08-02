В Югре новорожденным будут дарить мультикарты на 20 тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Новорожденным в Ханты-Мансийском автономном округе с 2020 года будут дарить мультикарты на 20 тысяч рублей, эти средства родители смогут потратить по своему усмотрению, сообщает в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.
Ранее власти округа запустили интернет-голосование, в ходе которого предложили жителям Югры выбрать, каким будет подарок для новорожденного: комплект детских принадлежностей на 20 тысяч рублей или мультикарта таким же номиналом. Согласно информации департамента, более 80% опрошенных отдали предпочтение мультикарте. По итогам голосования в рамках заседания правительства округа в пятницу было принято окончательное решение.
"Подарки новорожденным югорчанам в виде мультикарты с суммой в 20 тысяч рублей на счете будут предоставляться в автономном округе с 1 января 2020 года. Этот подарок будет вручаться каждому новорожденному вплоть до 2028 года включительно", - сообщили в департаменте.
По словам главы региона Натальи Комаровой, инициатива стала частью плана мероприятий Десятилетия детства в автономном округе. "Каким будет подарок "Расту в Югре", определили югорчане в ходе опросов. В них приняли участие свыше 20 тысяч человек", - подчеркнула она.
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Активировать карту будущие родители смогут в любое время, помимо денежных средств они получат доступ ко всем электронным ресурсам, сервисам и услугам в регионе, связанным с рождением и воспитанием детей.
Общественники, комментируя выбор югорчан, подчеркнули, что такой вариант подарка более актуален для родителей, он позволит им самостоятельно приобрести все необходимое для детей, либо вовсе отложить средства.
"Это гораздо лучше, чем готовый комплект принадлежностей, так как дети рождаются разного роста, разного веса, и не факт, что подаренные принадлежности смогут подойти каждому", - резюмировал член городского общественного совета города Пыть-Яха Юрий Лаврусенко, комментируя результаты опроса.