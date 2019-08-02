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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

В селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры

Вчера, 15:18
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры
В селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕКРЕССК, РИА Новости – 2 авг. В селе Важное Карачаево-Черкесии (КЧР) открылся новый дом культуры с условиями для всестороннего развития детей и досуга взрослых. Об этом глава КЧР Рашид Темрезов написал в своем аккаунте в сети Инстаграм.
Новый дом культуры села Важного, в котором проживает около 2 тысяч жителей, располагает концертным залом на 250 посадочных мест, помещениями для работы хореографического, шахматно-шашечного и фольклорного кружков, студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
В здании также есть библиотека с компьютерной техникой с подключением к сети Интернет, которая по поручению главы региона, уже пополнилась новыми книгами.

"Учитывая, что большинство жителей Карачаево-Черкесии живут в сельской местности, мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры на селе, в том числе и строительству таких ДК. За последние два года в регионе введены в эксплуатацию более 20 домов культуры", - написал глава КЧР в своем Инстаграм.

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры
В селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Темрезов выразил уверенность, что новый дом культуры станет "центром творческого созидания, рождения истинных талантов и развития народного искусства".
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Карачаево-Черкесская республикаОбщество
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