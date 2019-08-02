В селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры

"Учитывая, что большинство жителей Карачаево-Черкесии живут в сельской местности, мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры на селе, в том числе и строительству таких ДК. За последние два года в регионе введены в эксплуатацию более 20 домов культуры", - написал глава КЧР в своем Инстаграм.