В селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры

ЧЕКРЕССК, РИА Новости – 2 авг. В селе Важное Карачаево-Черкесии (КЧР) открылся новый дом культуры с условиями для всестороннего развития детей и досуга взрослых. Об этом глава КЧР Рашид Темрезов написал в своем аккаунте в сети Инстаграм.
Новый дом культуры села Важного, в котором проживает около 2 тысяч жителей, располагает концертным залом на 250 посадочных мест, помещениями для работы хореографического, шахматно-шашечного и фольклорного кружков, студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
В здании также есть библиотека с компьютерной техникой с подключением к сети Интернет, которая по поручению главы региона, уже пополнилась новыми книгами.
"Учитывая, что большинство жителей Карачаево-Черкесии живут в сельской местности, мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры на селе, в том числе и строительству таких ДК. За последние два года в регионе введены в эксплуатацию более 20 домов культуры", - написал глава КЧР в своем Инстаграм.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Темрезов выразил уверенность, что новый дом культуры станет "центром творческого созидания, рождения истинных талантов и развития народного искусства".