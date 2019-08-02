Кравчук предложил провести национальную дискуссию по Донбассу

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил провести национальный круглый стол по минским соглашениям.

"При всем уважении к минским соглашениям - раз не выполнялись пять лет, то не будут выполняться и в дальнейшем. Потому что ничего не меняется - статус остается. Поэтому мое мнение: провести национальный круглый стол, пока что на Украине, набрать туда важные пункты, которые реально можно уже делать, и это уже будет мнение общее, мнение круглого стола - украинского общества. А потом уже делать шаги дальше", - заявил Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" , опубликованном в пятницу.

По его словам, сама структура и сам статус минских соглашений таков, что он не несет ответственности за дела.

"В Минске документы подписывают люди, которым дается поручение. Вот скажем, завтра я выношу этот документ, подписанный в Минске, на ратификацию в Верховную раду. Но она не может его ратифицировать, потому документ не соответствует своему статусу", - добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.