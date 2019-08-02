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РИА Новости

Кравчук предложил провести национальную дискуссию по Донбассу

Вчера, 14:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил провести национальный круглый стол по минским соглашениям.
"При всем уважении к минским соглашениям - раз не выполнялись пять лет, то не будут выполняться и в дальнейшем. Потому что ничего не меняется - статус остается. Поэтому мое мнение: провести национальный круглый стол, пока что на Украине, набрать туда важные пункты, которые реально можно уже делать, и это уже будет мнение общее, мнение круглого стола - украинского общества. А потом уже делать шаги дальше", - заявил Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина", опубликованном в пятницу.
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По его словам, сама структура и сам статус минских соглашений таков, что он не несет ответственности за дела.
"В Минске документы подписывают люди, которым дается поручение. Вот скажем, завтра я выношу этот документ, подписанный в Минске, на ратификацию в Верховную раду. Но она не может его ратифицировать, потому документ не соответствует своему статусу", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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