На Ямале протестируют систему электронной идентификации северных оленей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Систему электронной идентификации северных оленей в начале следующей недели протестируют на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора.

"В начале следующей недели на Ямале проведут опытные испытания системы электронного мечения северных оленей. Тестирование проведут специалисты из Москвы на стаде государственного научного учреждения "Ямальская сельскохозяйственная опытная станция", которое выпасается в предгорьях Полярного Урала", - говорится в сообщении.

Пробное электронное мечение оленей будет производиться на основе известного метода – биркования. Животным установят электронные бирки. Затем информацию об оленях занесут в единую информационную систему по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. Это в последующем позволит фиксировать санитарно-ветеринарные мероприятия (вакцинацию, обработки), которые проводятся с животными.

Также планируется протестировать электронные рамки, позволяющие с расстояния считывать информацию с электронной бирки животного. Такие рамки могут применяться на убойных комплексах – когда олени будут проходить через "пропускную систему", она мгновенно вычислит, если животное, например, не было привито. Соответственно, такой олень будет "забракован" и на убой не попадет, уточняет пресс-служба.

Сканирующее устройство считывает с бирки информацию, которая за секунды отображается в компьютере, – из какого района животное, кто его владелец, какие ветеринарно-профилактические мероприятия с ним проводились.